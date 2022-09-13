Rapçi PnB Rock, restoranda yemek yerken vurularak öldürüldü

ABD’li rapçi PnB Rock (30), dün, Los Angeles kentindeki bir restoranda yemek yerken vurularak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Kız arkadaşıyla ‘Roscoe’s House of Chicken and Waffles’ adlı restoranda yemek yerken içeri giren silahlı saldırganın, PnB Rock’un mücevherlerini istediği sonrasında da ateş ettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan PnB Rock 45 dakika sonra hayatını kaybetti.

Los Angeles Polisi’nden Kelly Muinz, PnB Rock’un vücudunda çok sayıda kurşun yarası olduğunu söylerken, ”Kişisel eşyalarını istemiş ve kısa süreli bir atışma olmuş. O sırada PnB Rock vurulmuş” dedi.

Muinz, ABD’li rapçiyi vurduktan sonra mücevherlerini alıp dışarıda kendisini bekleyen araca binerek kaçan saldırganın arandığını söyledi.

Asıl adı Rakim Hasheem Allen olan rapçinin ölümü müzik dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

Kanadalı rapçi Drake, 2016’da ‘Selfish’ atlı hitle ünlenen BnB Rock’la çekilen bir fotoğrafını Instagram’a koydu. ABD’li rapçi Offset, Twitter’dan paylaşım yaparak takipçilerinden PnB’nin iki çocuğu için dua etmelerini istedi.

Başka isimlerse Şubat 2020’de yine soygun sırasında öldürülen rapçi Pop Smoke’u anımsattı. Pop Smoke’un bir sosyal medya paylaşımında yanlışlıkla adresini paylaşması sonucunda soyguncuların ev adresine ulaştığı konuşulmuştu.

Rapçilerin güvenliğini sorgulayanlar, PnB Rock’un kız arkadaşının Instagram’da konum paylaştığı bilgisi üzerine bu konularda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Trinidad ve Tobago doğumlu rapçi Nicki Minaj da Pop Smoke’un ölümünün rapçilere ‘nerede olduklarını’ paylaşmamaları gerektiğine dair ders olduğunu belirterek, lokantanın yerinin paylaşılmasının doğru olmadığını ifade etti.