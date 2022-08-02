Rahminde iltihap tespit edilen köpek ameliyat edildi

Zonguldak’ta rahminde yoğun iltihap olduğu için rahatsızlanan 15 yaşındaki ‘Lady’ isimli köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

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Pekinez cinsi köpeğinde halsizlik ve iştahsızlık olduğunu fark eden sahibi, hayvanı özel veteriner kliniğe götürdü.

Veteriner hekimin tetkiki sonucunda rahminde yoğun iltihap olduğu belirlenen köpek acil ameliyata alındı.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Lady’nin ilaç tedavisi sürüyor.

Veteriner hekim Gökmen Koç, ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, “Bugün üçüncü gün oldu. Yeme içme tamamen başladı. Antibiyotiğin son dozuna geldik. Serum tedavisini bitirdik. İnşallah sağ salim ve güzel bir hayat onu bekliyor” dedi.

Bu tür sağlık problemlerinin özellikle kısırlaştırılmamış kedi ve köpeklerde sıkça görüldüğünü aktaran Koç, doğum sayesinde hayvanın enfeksiyonu vücudundan attığını söyledi.