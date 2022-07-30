Rahmi Turan: Vay canına! Ne müthiş hesap bu! Ne müthiş bir görüş!

Merkez Bankası’nda “Söz dinlemiyorlar” diye 20 ayda 4 başkan değişti de ne oldu? Koca bir hiç!

Şimdi, “söz dinleyen” bir başkan Şahap Kavcıoğlu var. Öyle bir lâf etti ki, herkes şaşırdı kaldı.

Hazret: “Son 10 günü çıkarttığımızda, son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk Lirası” dedi.

Vay canına! Ne müthiş hesap bu! Ne müthiş bir görüş!

Bu sözler “Halamın bıyıkları olsa, eniştem olurdu” demeye benziyor!

Kavcıoğlu, son 1 ayın 10 gün eksiğinin hesabını yapıyor ve “Paramız en az değer kaybeden para” diyor.

Dolar kuru 18 lirayı geçti muhterem, sen ne diyorsun? Milletle kafa mı buluyorsun?

Ekonomik yangın korkutucu şekilde büyüyor, sen ise üzerine bir bardak su bile atmıyorsun! Yazık!

Rahmi Turan’ın yazısı