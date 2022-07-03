Rahmi Turan: Vah vah! Çok acıdım!

Vah vah! Çok acıdım! Öğrenince siz de acıyacaksınız! Milletvekili olmak ne kadar zor bir şeymiş meğerse! Adam geçinemiyormuş yaa? Çıktığı televizyon programında öylesine acıklı konuştu ki, izleyen herkes “Neredeyse ağlayacaktı…” dedi. “Geçinemiyorum” diye sızlanan adamın maaşı 40.000 (Kırk bin) lira idi, 1 Temmuz zammı ile 56.000 (Elli altı bin) lira oldu ama mutlu değil. Geçinemiyormuş çünkü!

Milletvekillerinin (özellikle muhalefete mensup milletvekillerinin) işi gerçekten ağırdır, fakat… Onlar bunu bilerek kendi istekleriyle ve kendi iradeleriyle milletvekili oldular. Kimse onları zorlamadı… Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede hiçbir milletvekilinin yakınmaya hakkı yoktur. Kaldı ki, 56.000 (Elli altı bin) lira maaş Türkiye ölçülerinde çok iyidir. İşçileri ve emeklileri açlığa mahkûm eden iktidar partisine mensup bir milletvekilinin “Geçinemiyorum” diye sızlanması trajikomiktir!

Rahmi Turan’ın yazısı