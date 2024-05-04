Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Uygulamadıktan sonra bir değil, bin tane yeni anayasa yapsan faydası olmaz!

Peki, yeni anayasa yapınca ne olacak? Türkiye uçuşa mı geçecek?

Uygulamadıktan sonra bir değil, bin tane yeni anayasa yapsan faydası olmaz!


Siz önce mevcut anayasaya uyun…

İşçi kardeşlerimize 1 Mayıs bayramlarını zehir etmeyin!

Emeklilere ve asgari ücretlilere doyacakları kadar maaş verin!

Kamudaki israfı, yönetimdeki lüksü, şatafatı önleyin…

Köylüyü, çiftçiyi destekleyip tarım ürünlerini arttırın, milleti yabancıya muhtaç etmeyin!

Hukukun işlemediği… Adaletin olmadığı… Demokrasinin tüm kurallarıyla işlemediği bir yerde ot bile bitmez!

Ayrılık ve gerginlik yarat, karıştır, böl ve yönet sistemini bırakmak gerek!

Rahmi Turan’ın yazısı

SON HABERLER

Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar,  Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Kaktüsten vegan deri: Merak etmeyin dikenleri batmıyor!

Dünyanın akciğerleri Amazonları hayvancılık boğuyor. Meksikalı iki arkadaş Adrian ve Marte, geleneksel derinin çevreye verdiği zararla mücadele etmek için yola çıktı, ülkede bolca yetişen kaktüsten vegan deri yapmayı başardı.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltti. S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Açıklamada Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun ‘B’den ‘B+’ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün ‘pozitif’ olarak korunduğu kaydedildi. Yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtildi. Cari […]