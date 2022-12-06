Rahmi Turan: Türkiye’nin bu sayıda ilâhiyat fakültesine ihtiyacı var mı?

Her alanda olduğu gibi, eğitimde de sürekli geri gidiyoruz. İktidar her şeyden çok, imam hatip liseleri ile ilahiyat fakültelerine önem veriyor. Fen ve hukuk eğitimi ise geri planda… Prof. Kemal Gözler’in bir araştırmasına göre, ülkemizde halen 82 hukuk fakültesi, buna karşılık toplam 98 İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakültesi var… Türkiye’nin bu sayıda ilâhiyat fakültesine ihtiyacı var mı? Geçen yıl hukuk fakültelerine 17 bin 180 öğrenci, ilâhiyat fakültelerine ise 33 bin 202 öğrenci kayıt yaptırdı. Son 9 yılda devlet 24 yeni hukuk fakültesi açarken, buna karşılık 68 yeni ilahiyat fakültesi açtı. Türkiye’de artık, hukukçudan, doktordan, öğretmenden, mühendis ve mimardan çok din adamı yetişiyor. Ülkemizin bu kadar din adamına ihtiyacı var mıdır?
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