Rahmi Turan: Türk halkı, öğrenmeyecek, görmeyecek, bilmeyecek! İstenen bu!

İktidar kanadı garip bir telaş içinde… Sanırım seçimde kaybedeceklerini kendileri de anladı. Bunu engellemek için her şeyi yapabilecekleri anlaşılıyor… Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen “Dezenformasyon” adı altındaki Sansür Yasası bunlardan biri… Böyle yasalar ancak demokrasinin askıya alındığı otoriter rejimlerde görülür. “Dezenformasyon Yasası” Türkiye’de bir korku iklimi yaratarak halkın haber alma hakkına ve medyanın haber verme görevine darbe indiriyor. Türk halkı, öğrenmeyecek, görmeyecek, bilmeyecek! İstenen bu!
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