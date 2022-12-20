Rahmi Turan: Tramvayın son durağı 2023 seçimleri mi olacak?

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana, 20 yıl boyunca demokrasiden adım adım uzaklaştık. Tramvayın son durağı 2023 seçimleri mi olacak? Demokrasiyi araç olarak kullanan iktidar, Haziran 2023 seçimlerini de kazanırsa rejimi mi değiştirecek? Kör-topal yürüyen demokrasi tramvayımız depoya mı kaldırılacak? AKP yönetiminin bahsettiği oyun planı bu mudur? Güçlü bir rakip olarak görülen Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası, bu planın bir parçası mıdır?

Rahmi Turan’ın yazısı