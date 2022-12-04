Rahmi Turan: Sürekli aynı girdaba düşen Türk halkı için artık uyanma zamanı

Sürekli aynı girdaba düşen Türk halkı için artık uyanma zamanı olduğu belirtilen dünkü büyük toplantının özeti:

■ Türkiye’ye “Kral değil Kural” gerekiyor.

■ Tek Adam rejimi bitecek, kuralların uygulandığı parlamenter sistem gelecek.

■ Yeni Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, “Sen-ben” ayrımı yapmadan, hiç kimseye ‘Hain, çamur, çukur’ demeden 85 milyonu kucaklayacak.

■ Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü hâkim olacak.

■ Ülke ‘Tek akılla’ değil, ‘Ortak akılla’ yönetilecek.

■ Eş-dost, hatır-gönül diye ulufe dağıtılmayacak, görev ehil olana verilecek, liyakatli kadrolar iş başına getirilecek. ■ Gizli kapaklı hiçbir şey olmayacak.

■ Şeffaf bir yönetim olacak ve halka hesap verecek.

■ İnsan hakları, fikir ve düşünceyi ifade hürriyeti sağlanacak.

■ Ülkeye Batı ülkelerindeki gibi medya özgürlüğü gelecek.

■ Türk halkı içinde bulunduğu derin yoksulluktan kurtarılacak.

■ Türkiye’nin kaderi değişecek.

■ Tüm bunlar seçimden sonraki 7 yıl içinde (2030 yılına kadar) gerçekleşecek.

Rahmi Turan’ın yazısı