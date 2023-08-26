Rahmi Turan: Suçumuz devlete güvenmek mi?

Türk Lirası’ndaki aşırı değer kaybını azaltmak için 20 ay önce devreye sokulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ekonominin sırtına kambur oldu. Merkez Bankası bu sistemden kurtulmak için bankalara “Vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat hesaplarını standart Türk Lirası hesabına dönüştürme hedefi” getirdi. İktidara güvenerek birikimlerini dövize değil de KKM’ye yatıran insanların paraları belli bir faizle normal Türk Lirası hesaplarına dönüşecek. Dolar, Euro ve altından şaşmayanlar yine kârlı çıkacaklar. Kur Korumalı Mevduat, hızla artan dolar kurunu bastırmak için icat edilmişti ama yeteri kadar bastıramadı ve doların fiyatı 27 lirayı geçti. Hazine’ye müthiş yük getiren Kur Korumalı Mevduat’ın devlete maliyeti yaklaşık 700 milyar lira oldu.Böyle olacağı tüm ekonomistler tarafından anlatılmış, yetkililer uyarılmıştı ama Maliye Bakanı Nebati “Kur Korumalı Mevduat çağın buluşu oldu. Olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz” diye böbürlenmişti. Ee, gördük tabii… KKM devleti borca batırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kötü gidişi önlesin diye Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’ı göreve getirdi. Onlar da KKM’den kurtulmaya karar verdiler. Şimdi bankalar müşterilerini TL mevduatına geçmeye ikna etmeye çalışacak. Hatayı iktidar yaptı, kabak bankaların başında patladı! Sözün özü: Türk Lirası’na güvenenler bir kez daha yaya kaldı. Şimdi bazı yurttaşlardan “Suçumuz devlete güvenmek mi?” şeklinde mesajlar alıyorum. İktidar, vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını itiyor ve “Bize güvenin” diyor. Sabır ve güven iyi de, nereye kadar?

Rahmi Turan’ın yazısı