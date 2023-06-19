Rahmi Turan: Siyasette ders kitaplarına girecek bir vaka

Abdüllâtif Şener olayı, sanırım siyasette ders kitaplarına girecek bir vakadır. Dersin konu başlığı “Siyasi intihar nasıl olur?” veya “Siyasette kimler ihanet eder?” şeklinde olabilir. Ben onu çok deneyimli, ağzı iyi lâf yapan, görüşleri tutarlı bir devlet adamı sanırdım. Son güne kadar konuşmaları ve davranışları öyleydi ama… Gerçekte öyle değilmiş meğerse! Bir maskeymiş bu! Birden bire gerçek yüzünü ortaya çıkardı, güvenilmez, rüzgâra göre yön değiştiren sıradan bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Halk TV’deki bir programda, itiraf niteliğindeki konuşmasıyla itibarı bir anda SIFIR oldu! Kendisini Konya milletvekili yaparak 10 yıldır sırtında taşıyan CHP (yani Kılıçdaroğlu) bu seçimde onu aday yapmamış. Vay efendim, neden yapmamış? Abdüllâtif beyi rencide etmişler…
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