Rahmi Turan: Şimşek çuvallıyor mu yoksa?

Milletin gelişinden umut bağladığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çuvallıyor mu yoksa? Doğrusu kuşkularımız artıyor. Vadettiği yapısal reformlar, programlar lâfta mı kalacak? Kuşkularımızın kaynağı, yurttaş ekonomik krizle boğuşurken, iktidarın toplanan vergileri lükse ve şatafata yatırmasıdır! Devlet gereksiz harcamaları kısacağı yerde, tam tersine “İtibardan tasarruf olmaz” zihniyetiyle lüks ve şatafatı çığ gibi büyütüyor. Mehmet Şimşek bunları görmüyor, anlamıyor mu? “Devlet malı deniz” zihniyeti devam edip bu savurganlık önlenmedikçe daha da batacağımızı bilmiyor mu?

Rahmi Turan’ın yazısı