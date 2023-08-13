Rahmi Turan: Saray onları büyük bir memnuniyetle izliyordur

Televizyonda İYİ Parti kurmaylarını izliyorum… Hepsi de yükseklerden uçuyorlar… Peki, anlattıkları kadar güçlülerse milletvekili seçimlerinde neden yüzde 9’da kaldılar Beyefendileri dinliyorum da… Her ilde, her ilçede, her beldede Belediye Başkanlığı için aday göstereceklermiş. Yerel seçimlerde tek başına iddialılarmış! Doğrusu, bu tavırlarıyla AKP’ye büyük kıyak yapmış olurlar. “İYİ Parti tek başına seçime girerse 81 ilin hiç birinde belediye başkanlığı kazanamaz” diye düşünüyorum. Belki birkaç küçük ilçe veya beldede başkan çıkartabilirler, o kadar! Ne yazık ki, egoları yüksek olduğu için bu gerçeği göremiyorlar! 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Meral hanımefendinin, hayatındaki kaçıncı pişmanlık olur, bilemiyorum. Sanırım Saray onları büyük bir memnuniyetle izliyordur!
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