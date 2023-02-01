Rahmi Turan: Önemli vaatlerden biri devlet israfına son vermek

Altılı Masa’nın “Mutabakat Metni”nde açıklanan önemli vaatlerden biri de devlet israfına son vermek! “İtibardan tasarruf olmaz” diye yurt içinde ve dışında savrulan paraların, gereksiz yere yapılan keyfi harcamaların durdurulması, ekonomimizin düzelmesine büyük katkı sağlar.

“İtibardan tasarruf olmaz!” denilince Saray’ın harcamaları aklıma geldi. Uçaklar, lüks araçlar, iki yüz, üç yüz kişilik kafilelerle yurt dışı geziler, “Ejder meyveli” Saray davetleri, yandaşlara verilen mükellef ziyafetler…

Bir devletin itibarı böyle mi, yoksa ekonomisinin gücüyle, halkının mutluluğu, demokrasi ve adaletle mi sağlanır? Çalışanların çoğunun asgari ücretle geçinmeye çalışması, insanlarımızın önemli bir bölümünün ucuz ekmek kuyruklarında çile çekmesi, yoksul kesimlerin et yüzü görmemesi kimin itibarıdır?

Rahmi Turan’ın yazısı