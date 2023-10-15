Rahmi Turan: Nazi kafalı Netanyahu’nun vahşeti!

Gazze, yoğun bir bombardıman altında yıkılıyor, yanıyor, binalar yerle bir oluyor. İsrail’in ilan ettiği “tanklı-tüfekli” kara harekâtı başlarsa, saldırı tam anlamıyla katliama dönüşecek. İsrail Başbakanı, öldürdüğü, yuvalarını yıktığı insanların çoğunun masum kadınlar ve çocuklar olduğunu düşünmüyor bile…Yalnız o değil… ABD Başkanı Biden da ölen masumlara aldırış etmiyor, İsrail’i katliama teşvik ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un “Gazze’deki siviller de, Hamas’ın yaptıklarından sorumludur” demesi vicdansızlığın zirvesi! Bu zihniyetin, 2. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanı sırf Yahudi oldukları için öldüren NAZİ kafasından ne farkı var?Hiçbir devlet İsrail’e “Dur” diyemiyor. Çünkü arkasında çıkarcı ve fırsatçı Amerika var, İngiltere var, insan hakları savunucusu geçinen (!) Avrupa Birliği de var. Bu savaşın en kısa zamanda durdurulması lâzım. Aksi halde ateş her yanı sarabilir “3’üncü Dünya Savaşı’nın tetikçisi” bile olabilir. Özellikle büyük devletlerin akıllarını başlarına toplamaları, savaşı durdurmaları gerekiyor!

Rahmi Turan’ın yazısı