Rahmi Turan: Nasıl bir siyaset anlayışıdır bu?

Türkiye’de siyasetin geldiği nokta dehşet verici! Nasıl bir siyaset anlayışıdır bu? Tekme, tokat, muştalı yumruk, bıçak, küfür, hakaret! Ülkemizde bir parti lideri dört yerinden bıçaklanıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor! Resmen istendiği halde ona koruma polisi vermeyen İçişleri Bakanlığı suspus! Yenilik Partisi Genel Başkanı, eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz‘a neden koruma verilmedi? Neden gözü dönmüş bıçaklı saldırganların önünde savunmasız bırakıldı? Muhalif olduğu için mi?
SON HABERLER
Dünyanın en eski DNA kalıntısı bulundu
Bilim insanları, Grönland’ın en kuzey noktasında, bilinen en eski olduğu belirtilen 2 milyon yıllık DNA örneği tespit etti.
Marmaris’te bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Evde 20’nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek tespit edildi
Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismarı gölgeleme’ çıkışı: Rezil bir tertip var
Kılıçdaroğlu: Şimdi de çıkmışlar ‘Bu mesele siyaset üstü’ diyorlar. Bu içimizi yakan, nefesimizi kesen durum, bizzat siyasetin ana konusudur.”
‘Neden geldin’ kavgası: İki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Bursa’da hobi bahçesine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Meteoroloji’den 28 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il hakkında ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarılar yaptı.
Jeotermal kaynaklı ısıtmanın maliyeti doğalgazın 10’da biri
Türkiye’de 156 bin 754 hanede jeotermal kaynaklı ısıtma yapılıyor.
Sırbistan, NATO’dan ordu ve polisinin Kosova’da konuşlandırılmasını isteyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO’nun Kosova Gücü’ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyine konuşlandırılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.
Ani hava değişimleri üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, ani hava değişikliklerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını söyledi.
Meksika’da silahlı saldırıda yedi kişi öldü
Meksika’nın Guerrero eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.
Okan Buruk: Formayı hak edene vereceğim
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formayı yaşına bakmadan hak eden futbolcuya teslim edeceğini söyledi.