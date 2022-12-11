Rahmi Turan: Nasıl bir siyaset anlayışıdır bu?

Türkiye’de siyasetin geldiği nokta dehşet verici! Nasıl bir siyaset anlayışıdır bu? Tekme, tokat, muştalı yumruk, bıçak, küfür, hakaret! Ülkemizde bir parti lideri dört yerinden bıçaklanıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor! Resmen istendiği halde ona koruma polisi vermeyen İçişleri Bakanlığı suspus! Yenilik Partisi Genel Başkanı, eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz‘a neden koruma verilmedi? Neden gözü dönmüş bıçaklı saldırganların önünde savunmasız bırakıldı? Muhalif olduğu için mi?

Rahmi Turan’ın yazısı