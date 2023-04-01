Rahmi Turan: Muharrem İnce işte böyle bir fırsatı kaçırdı

Kaçan fırsat bir daha geri gelmez!

Muharrem İnce işte böyle bir fırsatı kaçırdı ve kendi siyasi sonunu hazırladı.

Eğer son anda Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilseydi, inanın ki, bir halk kahramanı olacak, önünde yeni yollar açılacak, gelecek yılların en önemli siyasetçisi olma imkânına elde edecekti.

Bunu düşünemedi.

Hırsının ve egosunun yüksek oluşu onun tarihi fırsatı kaçırmasına sebep oldu.

Şimdi “Bir bölen” ya da “Truva atı” olarak siyaset tarihine geçecek.

Aslında kendisine yazık etti. İddia ettiği kadar oy alabilse bile kazanma şansı SIFIR… Fakat oyları bölüp seçimi ikinci tura bıraktırma ihtimali var.

Rahmi Turan’ın yazısı