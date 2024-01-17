Rahmi Turan: Meral Hanım tüm örgütüyle birlikte CHP’nin kaybetmesi, AKP’nin kazanması için çalışıyor

Erdoğan’ın, başta Ana muhalefet lideri Özgür Özel olmak üzere, tüm muhalefet liderlerini devre dışı bırakması dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin terörle mücadeledeki kararlılığını ve hassasiyetini, iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’den sonra neden sadece Meral Hanım’la paylaştı? Nedeni belli değil mi? Meral Akşener’in izlediği çelişkili politikalar, iktidar partisinin ekmeğine yağ sürüyor da ondan… Meral Hanım, tüm örgütüyle birlikte CHP’nin kaybetmesi, AKP’nin kazanması için çalışıyor. CHP ile arasında kan davası var sanki!
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Adalet bakanından Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi. Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verilmişti. Ne olmuştu? Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını […]
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 190 kişi kaçtı
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan kişilerin sayısının 2023’te yaklaşık 190 olduğu bildirildi.
Dünyanın en değerli markası değişti
‘Dünyanın En Değerli 500 Markası’ araştırmasında geçen yıl liderliği Amazon’a kaptıran Apple, bu yıl yeniden ilk sıraya çıktı.
Canan Karatay’ı dolandıran şüpheli yakalandı
Canan Karatay’ı dolandıran şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı.
212 maden sahası ihaleye açılıyor
212 maden sahasının kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak.