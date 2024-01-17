Rahmi Turan: Meral Hanım tüm örgütüyle birlikte CHP’nin kaybetmesi, AKP’nin kazanması için çalışıyor

Erdoğan’ın, başta Ana muhalefet lideri Özgür Özel olmak üzere, tüm muhalefet liderlerini devre dışı bırakması dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin terörle mücadeledeki kararlılığını ve hassasiyetini, iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’den sonra neden sadece Meral Hanım’la paylaştı? Nedeni belli değil mi? Meral Akşener’in izlediği çelişkili politikalar, iktidar partisinin ekmeğine yağ sürüyor da ondan… Meral Hanım, tüm örgütüyle birlikte CHP’nin kaybetmesi, AKP’nin kazanması için çalışıyor. CHP ile arasında kan davası var sanki!

Rahmi Turan’ın yazısı