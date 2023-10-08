Rahmi Turan: Meral Akşener’in içtiği zehir

Çevremdeki herkes “Sayın Meral Akşener neden böyle davranıyor?” diye soruyor. İYİ Parti’nin Belediye Seçimleri’nde 81 ilde de kendi adaylarını çıkartma kararını hayretle karşılıyorlar. Onlara “Meral Hanım kendisini sınamak, gücünü ispat etmek istiyor” diyorum. “Peki, hiçbir ilde kazanamayacağını, bunun tamamen AKP’ye hizmet etmek olacağını bilmiyor mu?” diye soruyorlar.“ Tecrübeli bir siyasetçidir, mutlaka biliyordur.” diyorum.“ O halde, bu kararın arkasında bilmediğimiz bir şeyler mi var?” diyorlar…Olabilir de olmayabilir de… Gerçek olan şu ki Meral Hanım “Hayatımın en büyük pişmanlığı” dediği duygudan kurtulmak istiyor. Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde hatası olmadığını anlatmak ve kendisini temize çıkartmak için: “O seçim kazanılsın diye zehir içtim, zehir!” diye bağırması bozulan psikolojik durumunu gösteriyor. Anlattıklarına bakılırsa, meğer “Kan kusmuş, kızılcık şerbeti içmiş!” Çektiği acılara bakar mısınız? “Vah vah” dememek elde değil!

Rahmi Turan’ın yazısı