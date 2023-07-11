Rahmi Turan: Kılıçdaroğlu’nu tutuklarlar mı?

“Olmaz öyle şey” demeyin… Yaşanan olaylardan biliyoruz… Hukukun olmadığı bir ülkede her şey olabilir… İnsanlara gözdağı vermek için ana muhalefet lideri bile tutuklanabilir! Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık dokunulmazlığı yok! Hakkında ise yığınla dosya var… Bu nedenle yargı ile de başının derde gireceği anlaşılıyor… AKP durumu fırsata çevirmek, Kılıçdaroğlu’nu tamamen etkisiz bırakmak mı istiyor, nedir? Meclis Başkanlığı, seçilemeyen eski milletvekilleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 400 fezleke gönderdi. Bilindiği gibi “Özet, hülasa” demek olan fezleke, hukukta ve siyasette “Tahkikat evrakı, soruşturma dosyası” anlamına geliyor. Eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri tarafından yürütülecek. Bu fezlekeler “Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine hakaret ve iftira” gibi değişik suçları kapsıyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 18 fezleke var.

Rahmi Turan’ın yazısı