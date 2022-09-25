Rahmi Turan: Kılıçdaroğlu daha ne desin?

Seni adam eden eli ısırırsan, bunun adı “ihanet” olur.

CHP içinde ne yazık ki böyle ısırgan otları vardı ve sonunda, sakin, çelebi, hoşgörülü bir insan olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bile sabrını taşırıp patlamasına sebep oldular.

Tüm münafıklara rest çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

“Şu anda artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle beraber misiniz?” dedi ve şöyle devam etti:

“Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum…

Artık karar verin…

Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenemeyecek miyiz?

Benimleyseniz, benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.”

Böyle dedi Kılıçdaroğlu. Daha ne desin?

Bence bu sözler Kılıçdaroğlu’nun kılıcını çektiği anlamına geliyor ve “Herkes safını belli etsin!” mesajı içeriyor: “Ya beraberiz, ya değiliz!” Mesele bu!

Rahmi Turan’ın yazısı