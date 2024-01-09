Rahmi Turan: Kaçak yapısı olup da imar affıyla bunları yasal hale getirenler Murat Kurum’a sempatiyle bakabilir

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Murat Kurum inşaat mühendisi ve bir önceki dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı…
Peki, başarılı mı?
Kaçak yapısı olup da imar affıyla bunları yasal hale getirenler Murat Kurum’a sempatiyle bakabilir ama 6 Şubat depreminde yıkılan binlerce binanın imar affı ile kayıt altına alındığı düşünülürse Murat Bey’in karnesi kırık notla dolar!
Murat Kurum, depremden etkilenen 10 ilde toplam 294 bin kaçak yapının imar affıyla övünmüştü… Övündü de ne oldu? Deprem o binaları yıktı, sonuç felaket!
Şimdi AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum “16 milyon için yola çıktık. İstanbul’un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem kaygısını ortadan kaldıracağız.” dedi.
Neymiş? Deprem kaygısını ortadan kaldıracakmış!
Şimdi ona kim inanır?
7 yıl önce de AKP’nin çok önemli bir siyaset adamı “İstanbul’a ihanet ettik” demişti. Onu da hatırlatmakta fayda var!