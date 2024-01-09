Rahmi Turan: Kaçak yapısı olup da imar affıyla bunları yasal hale getirenler Murat Kurum’a sempatiyle bakabilir

AKP’nin İstanbul Bü­yükşehir Belediye Baş­kanlığı için aday göster­diği Murat Kurum inşaat mühendisi ve bir önceki dönemin Çevre, Şehirci­lik ve İklim Değişikliği Bakanı…

Peki, başarılı mı?

Kaçak yapısı olup da imar affıyla bunları yasal hale getirenler Murat Kurum’a sempatiyle bakabilir ama 6 Şubat depreminde yıkılan binlerce binanın imar affı ile kayıt altına alındığı düşünü­lürse Murat Bey’in karnesi kırık notla dolar!

Murat Kurum, deprem­den etkilenen 10 ilde top­lam 294 bin kaçak yapının imar affıyla övünmüştü… Övündü de ne oldu? Dep­rem o binaları yıktı, sonuç felaket!

Şimdi AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum “16 milyon için yola çıktık. İstanbul’un karmaşasını, düzensizli­ğini, insanlarımızın dep­rem kaygısını ortadan kaldıracağız.” dedi.

Neymiş? Deprem kaygısı­nı ortadan kaldıracakmış!

Şimdi ona kim inanır?

7 yıl önce de AKP’nin çok önemli bir siyaset adamı “İstanbul’a ihanet ettik” demişti. Onu da hatırlatmakta fayda var!

Rahmi Turan’ın yazısı