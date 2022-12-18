Rahmi Turan: İşte kurnazca hazırlanan tuzak burada!

AKP ve MHP (Cumhur İttifakı) tarafından “Başörtüsü ve Ailenin Tanımına ilişkin” Anayasa değişikliği teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunuldu. Aslında muhalefet için hazırlanan bir tuzak bu! Başörtüsü gibi hassas bir konuda muhalefet zor durumda bırakılmak isteniyor. Çünkü, yapılması istenen değişiklik “Başörtüsü ve Aile” ile sınırlı değil. Teklif, kılık kıyafete ilişkin yeni düzenlemeleri de kapsıyor. İşte kurnazca hazırlanan tuzak burada!

336 AKP ve MHP milletvekilinin imzaladığı Anayasa değişikliği teklifinin 1’inci maddesinde aynen: “Hiç bir kadın, dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetlerden dolayı kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz” deniliyor. İşte tuzak burada! Masum gibi görünen bu maddede büyük bir kurnazlık gizli! Başörtüsünün tanımı yapılmıyor ve kılık kıyafetin ucu açık bırakılıyor.

Rahmi Turan’ın yazısı