Rahmi Turan: İşte gerçek sorumlular

Bugün altıncı gün… Çığlıklar henüz bitmedi, göz yaşları dinmedi… Acı ve ıstırap dağlar gibi… Milyonlarca kişinin günlerce aç ve açıkta kalması devletin deprem afetine hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Hâlâ yardım gitmeyen köyler, kasabalar var… Tek tük kurtarılan oluyor, seviniyor, mutlu oluyoruz ama enkazların altında daha binlerce talihsizin olduğunu düşününce ruhlarımız kararıyor. Beton yığınları altında kalan yakınlarının canlı çıkarılmalarını umutla bekleyen çaresiz insanlar görüyoruz, yüreğimiz dağlanıyor. Korkunç deprem, devleti de çökertti. Ünlü sözdür, “Deprem öldürmez, yıkılan çürük binalar öldürür!” denir. Bu bir anlamda doğrudur. Peki, o binaların yapımına kim izin verdi? Kim denetlemedi? Ruhsatsız binaları kim “İmar barışı” çıkartarak affetti? Uygun olmayan zeminlerde yapılan inşaatlara neden göz yumuldu? İşte, gerçek sorumlular onlardır!
SON HABERLER
Adıyaman’da bir çift depremden 128 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman’da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı. Çiftin çocuğuysa yaşamını yitirdi.
10 ilde deprem suçları bürosu kurulacak
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri sonrası 10 ilde yıkılan binalarla ilgili ‘Deprem Suçları Soruşturma Büroları’ kurulması için başsavcılıklara yazı gönderdi.
Anne köpek ve yavruları 124 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazından 124 saat sonra bir köpek ve iki yavrusu çıkarıldı.
Türkiye-Ermenistan: Dayanışma ‘sınır’ tanımadı
Iğdır’da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.
Metiner bir anlığına gerçekle yüzleşti: Çadır için yalvardı
Deprem sonrası ilk günlerde hükümet propogandası yürüten AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bu kez çadır için yalvardı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri deprem için geliyor
Japonya, Öz Savunma Kuvvetleri personelini ve uçağını Türkiye’ye gönderecek.
Adana Şehir Hastanesi’nde depremin ‘isimsiz’ çocukları
İki dakika içinde binlercesini ‘kimsesiz’ bırakan depremden yaralı kurtulan çocuklar Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi ediliyor.
Kılıçdaroğlu çadır firmalarına seslendi: Getirin, hepsini alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde ciddi bir çadır sorununun olduğunu belirterek; hazırlıkların yapılmamasına sert çıktı.
AA, yüz binlerce yurttaşı ve Ahbap’ı yok saydı: İktidara yakın STK ve cemaatleri övdü
Anadolu Ajansı, deprem bölgelerine yardım eden kuruluşlarla ilgili hazırladığı görselinde sadece iktidara yakın derneklere yer verdi.
Erzin, Hatay’ın can kaybı olmayan tek ilçesi: ‘Kaçak yapıya izin vermedik’
Hatay ’ın Erzin ilçesinin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bunun bölgede kaçak yapılanmaya müsaade etmediklerinden olduğunu belirtti.