Rahmi Turan: İntikam duygularıyla hareket ediyor

Mustafa Sarıgül şöyle dedi: “İnanıyorum ki, Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki, Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday Kılıçdaroğlu’dur. Sorumluluğumuzun farkındayız Bugünler birleşme günü.13’üncü Cumhurbaşkanımız, yolunuz açık olsun, Allah’ım her zaman sizi korusun.”

Ne güzel sözler bunlar…

Sarıgül de Muharrem İnce gibi CHP’den koparak partisini kurdu. Sarıgül de Muharrem İnce gibi “Altılı Masa”ya davet edilmedi…

Fakat o bunu mesele yamadı, ülke ve ulus sevgisi ağır bastığı için “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” dedi.

Mustafa Sarıgül’ün, kişisel çıkarlarını düşünmeyip Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alması, Muharrem İnce’ye ince bir ders alır mu bilmem…

“Bir bölen” olarak tarihe geçmeyi mi tercih eder, artık o kendi bileceği iş!

İnce Bey, birkaç puan alıp oyları bölebilir ama kendisinin kazanma şansı kesinlikle SIFIR…

Ne yazık ki, yurt sevgisiyle değil, intikam duygularıyla hareket ediyor!

Rahmi Turan’ın yazısı