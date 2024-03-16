Erdoğan, İzmir’deki mitingde meydanda toplanan halka hitap ederek:

“Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikati haykırın. Haykırın ki, hatamızı görüp düzeltelim” dedi.

Bunlar tabii ki güzel sözler ama ülkemizdeki uygulama öyle mi?

Şu anda, hakikatleri haykıran çok sayıda insan cezaevinde…

Ülkede “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla sürekli davalar açılıyor.

2022 yılı istatistiklerine göre “Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla” açılan dava sayısı rekor düzeyde… 16 bin 753 kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İnsanlar artık konuşmaktan korkar hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatalarını görüp düzeltmeyi gerçekten arzu ediyorsa, avukatlarına

“Dava açmayın, bırakın hakikatleri yüzümüze karşı haykırsınlar” diye talimat vermeli…

Rahmi Turan’ın yazısı