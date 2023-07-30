Rahmi Turan: Fiyatlar vatandaşı silindir gibi ezmeye devam edecek

Öylesine batmışız ki… Hayatlar yıkan, ocaklar söndüren enflasyondan kolay kolay kurtulamayacağımız anlaşılıyor. Merkez Bankası’nın yeni başkanı Gaye Hanım bile yakın bir tarih veremedi, istikrar sürecinin başlangıcının 2025 yılının sonu olacağını söyledi. Bu durumda en az iki buçuk yıl daha bu enflasyon belâsına katlanacağız. O da, tahmin tutarsa tabii… Kısacası, umutlar Kaf Dağı’nın ardında! Her hafta, her ay sürekli artacak fiyatlar 2,5 yıl daha vatandaşı silindir gibi ezmeye devam edecek.
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