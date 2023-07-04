Rahmi Turan: Faturayı dar gelirliler ve sabit gelirliler ödeyecek

Üretim sadece yüzde 3 büyürken, tüketim yüzde 19 büyüdü. Arz talebi karşılamadığı için enflasyon tırmandı, buna paralel olarak dolar başta olmak üzere döviz kurları coştu, dış ticaret açığı 122 milyar dolara, cari açık (döviz açığı) 57 milyar dolara yükseldi. Ekonomide dengeler bozuldu. Ağır bir fatura ile karşı karşıya kaldık. Yurt dışından borç döviz bularak kötü durumu düzeltsin diye Mehmet Şimşek İngiltere’den getirtilip Hazine ve Maliye Bakanı yapıldı. Peki, şimdi ne olacak? Ekonomi düzelecek mi? Mehmet Şimşek acı reçeteler hazırlamakla meşgul. Millet kemer sıkacak. Enflasyon daha da can yakacak, işsizlik artacak, faturayı özellikle dar gelirliler ve sabit gelirliler ödeyecek. Başka çare görünmüyor. Bunun benzerini yıllar önce Derviş döneminde de yaşamıştık!
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