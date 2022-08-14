Rahmi Turan: Fakirin ekmeği umuttur, ye Memed ye!

Vatandaşa umut pompalanıyor: “Ah bir petrol bulsak” “Ah bir doğalgaz rezervi keşfetsek…” “O zaman öyle zengin oluruz ki, düşmanlarımız kıskançlıktan çatlar!” şeklinde mesajlar veriliyor. “Fakirin ekmeği umuttur, ye Memed ye!” derler ya. İşte öyle bir şey! Bir algı yaratma çabasına, göz boyama operasyonuna benziyor! Gerçek olan şudur: Bugüne kadar ülkemizde (küçük birer rezerv olan Adıyaman ve Batman petrolleri hariç) maalesef dişe dokunur hiçbir şey çıkartılamadı.

Rahmi Turan’ın yazısı