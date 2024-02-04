Rahmi Turan: Ekonomide yama dikiş tutmuyor

Ekonomiyi batırıp bugünkü zor duruma düşüren bilim dışı uygulamalardı… “Söz dinlemiyorlar” diye Merkez Bankası Başkanları işlerinden atılmış, onların yerine söz dinleyen kişiler getirilmişti. Onlar da söz dinledikleri için ekonomiyi batırdılar! İşler iyice sarpa sapınca İngiltere’de yaşayan Mehmet Şimşek transfer edilerek, ekonominin başına geçirildi. Şimşek ilk açıklamasında: “Türkiye’nin rasyonel (akılcı) bir zemine dönmekten başka bir çaresi kalmamıştır.” diyerek uluslararası normlara uygunluk vurgusu yapmıştı. Aradan aylar geçti ama değişen fazla bir şey yok. – Hani ekonomide rasyonel (akılcı) bir yol izlenecekti? – Hani devlette savurganlığa son verilip tasarruf yapılacaktı? – Hani ekonominin kuralları neyse o gerçekleştirilecekti? – Hani seçim ekonomisi uygulanmayacak, halkın vergileri ziyan edilmeyecekti? Bunların hiçbiri yapılmadı! Eski hamam, eski tas, saltanat devam ediyor, yerel seçimler için oluk gibi para harcanıyor. AKP İstanbul adayı Murat Kurum’un bol keseden savurduğu vaatlere ve dağıtacağını söylediği paralara, ekonomisi güçlü devletlerin bütçeleri bile yetmez! İktidar, 31 Mart’taki seçimler nedeniyle frene basmasına rağmen fiyatlar her gün artıyor, yama dikiş tutmuyor. Seçim nedeniyle ertelenen zamlar seçimden sonra ok yağmuru gibi üzerimize yağacak. İnanın, bugünleri bile arar hale geleceğiz. Milyonlarca dar gelirli vatandaşa memleket daha da dar gelecek!

Rahmi Turan’ın yazısı