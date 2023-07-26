Rahmi Turan: Düğüm, kurultaydan önce çözüleceğe benzemiyor

CHP’de “Değişim” diye tutturup da değişimin ne olduğunu, nasıl olacağını anlatmayanların yanı sıra, Prof. Yılmaz Büyükerşen gibi, partinin bölünmesinden endişelenip “İtidal çağrısı” yapanlar da var. “CHP’de birlik, beraberlik içinde olmalıyız” diyenler partideki iç kavgaların bitmesini istiyor. Düğüm, sonbahardaki Kurultay’dan önce çözüleceğe benzemiyor! CHP Türkiye’nin kurucu partisidir ve temel güvencesidir. Yeni bir yol haritası ile bu zor günleri aşması ve kurucu değerlerine dönüp, seçmenle barışması gerekiyor.

Rahmi Turan’ın yazısı