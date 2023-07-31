Rahmi Turan: Çıldırmışçasına tahrip ediyoruz!

Neden bu kavga? Neden bu vahşi doğa katliamı? Akbelen Ormanı’nın altında zengin linyit yatakları var. Linyit, termik santrallarda kullanılan bir kömür… İki şirket, bu yataklardan faydalanmak için devletten geniş bir tahsis alarak o güzelim ormana dalmış, acımasız bir kıyıma başlamış! Linyit kömürü için koca ormanı gaddarca mahvetmek, bitki örtüsünü yok edip binlerce köylümüzü mağdur ve perişan etmek herhalde akıllıca bir iş değil… Fakat ne çare ki, günümüzde milli değerlerimizi çıldırmışçasına tahrip ediyoruz! Dünyadaki tüm ülkeler ormanlarına gözünün içi gibi bakıyor, biz ise termik santrallara kömür bulacağız diye binlerce ağacı katlediyor, doğaya sahip çıkan insanlarımıza zulüm uyguluyoruz. Memleketi uygarlıktan uzaklaştırıp geriye götüren egemenleri gelecek kuşaklar nasıl anar bilemiyorum. Herhalde hayırla yad etmezler!

Rahmi Turan’ın yazısı