Rahmi Turan: Çıldırmışçasına tahrip ediyoruz!

Neden bu kavga? Neden bu vahşi doğa katliamı? Akbelen Ormanı’nın altında zengin linyit yatakları var. Linyit, termik santrallarda kullanılan bir kömür… İki şirket, bu yataklardan faydalanmak için devletten geniş bir tahsis alarak o güzelim ormana dalmış, acımasız bir kıyıma başlamış! Linyit kömürü için koca ormanı gaddarca mahvetmek, bitki örtüsünü yok edip binlerce köylümüzü mağdur ve perişan etmek herhalde akıllıca bir iş değil… Fakat ne çare ki, günümüzde milli değerlerimizi çıldırmışçasına tahrip ediyoruz! Dünyadaki tüm ülkeler ormanlarına gözünün içi gibi bakıyor, biz ise termik santrallara kömür bulacağız diye binlerce ağacı katlediyor, doğaya sahip çıkan insanlarımıza zulüm uyguluyoruz. Memleketi uygarlıktan uzaklaştırıp geriye götüren egemenleri gelecek kuşaklar nasıl anar bilemiyorum. Herhalde hayırla yad etmezler!
SON HABERLER
İzmir’de grev: Soyer talepleri açıkladı, durumu özetledi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki metro ve tramvay işçilerinin greve çıkması hakkında açıklama yaptı
Avrupa kupalarında rövanş maçları yarın başlıyor
Türk takımlarının da yer aldığı Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.
Daha mükemmel bir hediye olamazdı: Eşine yıldönümünde ayçiçeği tarlası ekti
ABD’de Lee Wilson isimli çiftçi, 50’nci evlilik yıldönümlerinde eşi Renee için 80 dönümlük araziye 1,2 milyon ayçiçeği ekti.
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı
TÜRK-İŞ, açlık sınırını 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırınıysa 37 bin 974 lira olarak hesapladı. Geçen ay açıklanan asgari ücretse 11 bin 402 lira.
Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan fenomen 68’inci kattan düştü
Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong’daki bir binanın 68’inci katından düşerek öldü.