Rahmi Turan: Bir inat uğruna neden 11 yıl kaybettik?

Bu iktidarın en büyük yanlışlarından biri Suriye ile papaz olmaktır!

Suriye Devlet Başkanı Esad’la 11 yıldır kavga ediyoruz. Neden?

Bunun bence kabul edilebilir bir izahı yok. Tamamen kişisel nedenlerden 11 yıl boyunca beri Esad’ı devirmeye çalıştık ama deviremedik!

“Şam’a gidip Emevi Camii’nde cuma namazı kılacağız” dedikleri günden bu yana yıllar geçti, o namazı kılamadık!

Suriye ile çatışmanın Türkiye’ye faydası olmadı. Tam tersine büyük zararlara yol açtı, hasar ağır oldu.

11 yıl sonra barış için ilk adımların atılması memnuniyet vericidir. Evet, bu noktaya çok geç gelindi ama hiç yoktan iyidir.

…

Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siyasette dargınlık olmaz. Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok.” diyerek Şam’a zeytin dalı uzattı.

Barış niyeti iki taraf açısından da iyi gelişmedir.

Peki, 11 yıldır neden bekledik? Bir inat uğruna neden uzun yıllar kaybettik?

Rahmi Turan’ın yazısı