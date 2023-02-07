Rahmi Turan: Aradan koca 24 yıl geçti, sadece bir arpa boyu yol alabildik

Halkın “Deprem dede” adını verdiği rahmetli Jeofizikçi Ahmet Mete Işıkara, 1999’daki 7.4’lük Gölcük-Düzce depremlerinden sonra “Depremle yaşamaya alışmalıyız!” demişti.

Doğru bir sözdü bu… Depremlere dayanacak sağlam binalar yapmak ve felâketin gelmesini beklemeden her türlü tedbiri almak anlamına geliyordu…

Peki, biz bunları yaptık mı? Hayır! Aradan koca 24 yıl geçti, sadece bir arpa boyu yol alabildik!

Deprem konusunda Japonya’dan ders almamız gerekiyor. Japonlar da bir deprem ülkesinde yaşıyor ama 7.7 büyüklüğündeki depremler bile onlara önemli bir zarar veremiyor…

Neden?

Çünkü depremleri dua ile geçiştirmiyor, aklın ve bilimin emirlerini yerine getiriyor, binalarını deprem teknolojisine göre inşa ediyorlar.

Gerçekçi olalım…

Biz de ülkemizdeki bütün konutları deprem yönetmeliğine göre yenilemezsek, ulusça bu acıları daha çok çekeriz!

Rahmi Turan’ın yazısı