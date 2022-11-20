Rahmi Turan: Altılı masanın değerini bilelim

Millet çaresizlik içinde… Siyasilerin kayıkçı kavgalarını ibretle izliyoruz. Türkiye’nin ciddi sorunları var ve bunlar her geçen gün daha da büyüyor. Huzursuz ve karamsar bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Bu gidişle gelecek için umutlarımızın yeşermesi mümkün olabilir mi? Umutsuz gençlerimiz yabancı diyarlara kaçıyor. Dışlanan doktorlarımız mesleklerini başka ülkelerde sürdürmek istiyor. İşçilerimizin yarısından çoğu asgari ücretle açlığa talim ediyor. Halktan kopuk yönetim tüm bunları, ya görmüyor, ya da görmezden geliyor.

İnatla murat bir değildir. Enflasyon ve pahalılık “İnadım inat” denilerek önlenemez! Akılcı olmak, aklın ve bilimin yolunu izlemek gerekiyor. Geleceğe umutla bakabilmemiz için ülkemize “Ortak akıl” hâkim olmalı… “6’lı Masa” bu yolda atılan önemli bir adımdır. Değerini bilelim!

Rahmi Turan’ın yazısı