Rahmi Turan: Allah, peygamberlere bile böyle sınırsız yetkiler vermemiştir!

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye kanatlanıp uçacak” dediler. Millet inandı, oy verdi. Aradan 5 yıl geçti Türkiye uçmak yerine yere çakıldı! Şimdi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir 5 yıl için “Son defa” diyerek Türk halkından oy talep ediyor. Yani, olağanüstü yetkilerini devam ettirmeyi ve 85 milyonluk ülkenin tek hakimi olmayı sürdürmeyi istiyor. Millet İttifakı’na oy veren seçmenlerden bir kısmının “İkinci turda başkanlığı alsak ne olur ki, Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda” diyerek teslim olma psikolojisine girdiğini görüyorum. Çok yanlış bir düşünce!
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