Rahmi Turan: Ali Erbaş’ın, bir siyasetçi gibi piyasaya sürülmesi tesadüf mü?

Yıllar önce Prof. Dr. Celâl Şengör’ün ilginç bir görüşünü yazmıştım. Üstat “Bu gidişle Türkiye kravatlı bir Afganistan olur” demişti. Onun bu görüşü “Profesör amma da abartıyor. Atatürk Türkiye’sinin o hale gelmesi mümkün mü?” diye karşı çıkanlar olmuştu. Geldiğimiz nokta ne? Celâl Hoca haklı çıkmadı mı? Ülke olarak gidişatımız öyle değil mi? İktidar yetkilileri “Türkiye’nin Taliban inancıyla alakalı ters bir yanı yok” diyerek kafalarındaki düşünceyi ortaya koymadılar mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, bir siyasetçi gibi piyasaya sürülmesi, dini kullanarak siyaset yaptırılması sadece bir tesadüf mü, yoksa 2023 hedeflerinin bir parçası mı?

Rahmi Turan’ın yazısı