Rahmi Turan: Ağlarını ören trafikçiler

Eskiden İstanbul’un önemli kavşaklarında trafik polisleri vardı… Trafiği yönetir, kilitlenmeyi önlerlerdi. Şimdi yok! Yıllardır alıştığımız o centilmen trafik polislerini göremiyoruz. Onların yerine pusu kuran, vatandaşa ceza kesen trafik ekipleri var… Otomobiller yollarda çılgın gibi gidiyormuş, sağa sola makas atıp diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokuyorlarmış, hiç önemli değil… İstanbul trafiğinde her türlü delilik serbest! Yabancı filmlerde görüyoruz. Trafik ihlali yapan sürücülerin peşine motosikletli ya da otomobilli polisler takılıp onları durdurur, tehlikeyi önler… Bizde böyle bir şey yok. İstanbul’da trafik polisi pusu kurar, ceza yazar. Yani, trafik suçu işleyenlerin yüzde doksanına bir şey olmaz. Hani örümcek de ağlarını örer, sineklerin takılmasını bekler ya… Onun gibi bir şey! Amaç trafik kazalarını önlemek mi, yoksa cezalarla para toplamak mı, pek belli değil! Bir de ara sokaklara dalıp av arayan vakıf çekicileri var. Restoran valelerinin koruduğu ana caddelere diş geçiremeyince ara sokaklara dalıp yan yollardan araçları alıp götürmeyi marifet sayıyorlar!
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