31 Mart’tan sonraki halimiz bugünkünden kötü olabilir.

İktidarın, 2028 yılının Mayıs ayına kadar 4 yıl 1 ay yeni bir seçim derdi ve oy kaygısı olmayacak!

Enflasyonun, fiyatların, vergilerin frenleri patlayınca, bütçelerimizde daha derin yaralar açılabilir.

Bu nedenle iktidara mutlaka “Sarı kart” gösterilmelidir.

Aksi halde devletin “İtibardan tasarruf olmaz” diye yaptığı büyük savurganlıklar artarak devam eder.

Halk için acı reçeteler hazırlanıp yeni yeni vergiler icat edilerek fedakârlık yine vatandaştan istenir!

Rahmi Turan’ın yazısı