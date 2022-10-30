Rahmi Turan: 20 yılda yapamadıklarını bundan sonra nasıl yapacaklar?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”nda şöyle dedi: “Türkiye Yüzyılı, huzurun, başarının, güven ve istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklâlin ve istikbalin, gençlerin yüzyılıdır. Gelin Türkiye vizyonunu birlikte inşa edelim. Türkiye Yüzyılı’nda demokrasimizi, katılımcı demokratik bir cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım.”

Ne güzel sözlerdi bunlar… Güzel ama inandırıcı mı? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nı dinlerken, kendimi başka bir ülkede sandım. Bir hayal ülkesinde dolaştığımı zannettim. 20 yıldır iktidardalar… Türkiye’nin geldiği nokta malûm. 20 yılda yapamadıklarını bundan sonra nasıl yapacaklar? Bir 20 yıl, ya da 100 yıl daha mı bekleyeceğiz?

Rahmi Turan’ın yazısı