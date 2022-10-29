Rahmi Öğdül: Dünyanın tüm atıkları birleşiniz!

Atıklar çöplükte, kendilerini keşfedecek ve geri döndürecek kahramanlarını bekler. Ve o kahraman beyaz bir atın sırtında değil, arkasında sürüklediği çöp torbasıyla gelir. Ve birden içlerini bir heyecan kaplar; paçavracı ya onları değil de başkalarını seçerse? Seçilebilmek için nelerini vermezlerdi? Verebilecekleri tek şey, hayatlarıdır. Ve seçildiklerinde bu kez içlerini sevinç kaplar. Bu sevinç, kapitalist bir projede kullan-at nesneye dönüşebilmenin sevincidir.

İnsan, nesnesini üretemediği için kendisini de üretemiyor artık. Kapitalizmin ördüğü finansal ağlarda asılı kalmış bir nesne. Ömrü, çöplüklerde beklemekle geçer. Paçavracı sayesinde geri dönebilir ve hammaddeye dönüşebilir. Ve bir tüketim nesnesi olarak piyasaya sürülür. Geri dönüşüm döngüsü, kapitalizmin döngüsüdür. Özneler ve nesneler bu kısır döngüden kurtulabilir. Dünyanın tüm atıkları birleşiniz!

Rahmi Öğdül’ün yazısı