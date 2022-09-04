Raf ömrü dolan baklagil çeşitleriyle mozaik yaptılar

Gaziantep’te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, raf ömrü dolan bakliyat çeşitleri ve başka gıda ürünlerini mozaik sanatında kullanarak, kentin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

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Sökücü, 15-18 Eylül’de düzenlenecek 4’üncü Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) için çalışmalara başladı. Festivalin bu yılki teması ‘sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik’e uygun olması için raf ömrü dolan bulgur, firik, menengiç, kurutmalık biber, kurutmalık patlıcan, mercimek, mısır gibi ürünleri kullandı.

Daire şeklinde farklı büyüklükteki tuvallere yüzlerce gıda ürününü tek tek yapıştırıcı yardımıyla yerleştiren Sökücü ve altı kişilik ekibi 14 mozaik hazırladı.

Gaziantep’in zengin ürün yelpazesi olduğunu ve 40 çeşit gıda ürünü kullandıklarını söyleyen Sökücü, ”Ürünler o kadar renkli ki hiç zorluk yaşamadık” dedi.



Projede yer alan resim öğretmeni Kübra Oral da bakliyatlarla sanat eseri üretmenin muhteşem bir duygu olduğunu belirterek, “Görsel sanatların temeli olan renkler buradaki ürünlerde bütün zenginliğiyle var. Çalışırken bir sınırlılık yok, çok zengin seçenekler sunuyor” dedi.

Ekipte yer alanlar, sürdürülebilir bir dünya ve gıda krizi yaşanmaması için ideal olanın ürünlerin raf ömrü dolmadan tüketilmesi olduğunun da altını çizdi.

