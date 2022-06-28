Putin’in sağ kolundan üçüncü dünya savaşı senaryosu

Rusya’nın eski cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev, bir NATO üyesi tarafından Kırım’a yönelik herhangi bir tacizin veya saldırının üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği, Kırım’ın 2014’teki ilhakından beri Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Rus güçlerinin geçen şubatta Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatı nedeniyle bunlara yenileri eklenmişti. AB yetkilileri geçen hafta da Kırım nedeniyle uygulanan yaptırımları yenilemişti.

Reuters’ın aktardığına göre, Medvedev, “Kırım, Rusya’nın bir parçası. Sonsuza kadar da öyle olacak. Kırım’a yönelik taciz ve saldırı girişimleri ülkemize yönelik bir savaş ilanıdır” dedi.

Eski cumhurbaşkanı, ayrıca, “Eğer saldırı bir NATO üyesi tarafından yapılırsa bu, NATO’nun tamamıyla bir çatışmaya yol açar yani üçüncü dünya savaşına, bir felakete” diye belirtti.

Medvedev, 2020’nin ocak ayından beri Rusya Güvenlik Konseyi’nin başkan yardımcılığını yürütüyor. Devlet Başkanı Putin’e çok yakın bir isim olan Medvedev, Putin’le 10 yıldan uzun bir süre başkan-başbakan olarak beraber çalışmışlardı. Farklı pozisyonlarda da olsa beraber çalışmaya devam ediyorlar.