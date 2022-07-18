Putin’i ‘palyaço’ yapan gazeteye kınama mektubu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘palyaço görünümlü’ görselini yayımlayan İsviçre’deki Neue Zürcher Zeitung Rus Büyükelçiliği tarafından kınandı.

Fotoğraf: Neue Zürcher Zeitung

Gazete 9 Temmuz’da, süper kahramanlar ve kötü adamların üzerinden Ukrayna savaşında meme’lerin gücüne gönderme yaptığı bir yazı yayımladı. Yazıda, Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal eden Rusya’nın lideri Putin’in, palyaçoların ‘kırmızı burnu’ ve alın ve göz çevresine gökkuşağı renkleri iliştirilmiş fotoğrafı yer aldı. Onun yanında da ‘Kaptan Amerika’ kılığındaki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski vardı.

İsviçre’deki Rusya Büyükelçiliği, gazeteye yasal işlem başlatabileceklerini de ima eden tehditkar bir mektup yolladı. Devlet başkanının bu şekilde karikatürize edilmesine çok kızgın olduklarını ifade ederek gazeteyi kınayan elçilik, ”Palyaçoluktan bahsediyorsak bu konuya eski komedyen V. Zelenski’nin yakın geçmişi bağlamında değinmek çok daha uygun olur” ifadelerini kullandı.

‘Fikir özgürlüğüyle hakaret ve yalanları yayma özgürlüğünün karıştırılmaması gerektiğinin’ altını çizen Rus Büyükelçiliği’nin Putin’in yüzündeki gökkuşağı renkleriyle ilgili de bir uyarısı vardı: ”Putin Ortodoks inancına sahip bir insandır ve Rus toplumunda geleneksel Hristiyan değerlerinin korunmasından yanadır ve LGBT topluluğunun hayranı olmadığı da açıktır.”