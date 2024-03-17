Rusya’da seçimi sandık çıkış anketine göre yüzde 87,8 oyla Vladimir Putin kazandı.
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Rusya’da üç gün süren devlet başkanlığı seçimi Moskova saatiyle 21.00’de sona erdi.
Seçim hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı. Uzaktan oylama Moskova dahil toplam 29 bölgede yapıldı.
Resmi verilere göre seçimlere katılım yüzde 74’ten fazla. Sandık çıkış anketine göre seçimi oyların yüzde 87,8’ini alan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin kazandı.
Fom şirketinin sandık çıkış anketine göre Komünist Parti’den Nikolay Haritonov yüzde 4,7, Yeni İnsanlar Partisi’nden Vladislav Davankov yüzde 3,6, Liberal Demokrat Parti’den Leonid Slutskiy yüzde 2,5 oy aldı. Yüzde 1,4 oysa geçersiz sayıldı.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçimlerin iyi geçtiğini söyledi.
Merkez Seçim Komisyonu’nun yüzde 27,28 açılan sandık sayısına göre Putin, yüzde 87,8 oy, Haritonov yüzde 3,89 oy, Davankov yüzde 3,79 ve Slutskiy yüzde 2,97 oy aldı.