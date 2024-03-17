Dışişleri Bakanlığı, Türkevi’nin açılışı için baskı yapmak ve bazı Türk yetkililerden ‘usülsüz bağışlar’ almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams’a yönelik iddianameyle ilgili açıklama yaptı: “Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler.”