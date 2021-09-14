Putin kendini karantinaya aldı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde görülen Covid-19 vakaları nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

#BREAKING Putin to self-isolate over coronavirus cases in inner circle: Kremlin pic.twitter.com/RVzl8GoeB6 — AFP News Agency (@AFP) September 14, 2021

Nisan ayında Sputnik V ile aşılanan Rus lider, sabah saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmüştü. Putin daha önce de bazı Kremlin yetkililerinde Covid-19’a rastlanması üzerine karantinaya girmişti.

Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini söyledi.