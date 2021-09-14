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Yaramazlara biraz batar!

Putin kendini karantinaya aldı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde görülen Covid-19 vakaları nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Nisan ayında Sputnik V ile aşılanan Rus lider, sabah saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmüştü. Putin daha önce de bazı Kremlin yetkililerinde Covid-19’a rastlanması üzerine karantinaya girmişti.


Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini söyledi.

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Yarım doz aşı yapıp artan aşıyı satmışlar

İstanbul’da Covid-19 aşısı uygulamasında usulsüzlük yaptığı tespit edilen üç hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları ise sattığı belirlendi.