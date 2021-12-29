Psikoteknik belgesi olmayan ticari sürücülere para cezası geliyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren düzenlemeyle, mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan ticari sürücülere 1606 lira ceza kesilecek. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3’ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçmesinin ardından İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda insan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.

Beş sene geçerliliği olan test 325 lira maliyete sahip.

‘Bütün sürücüler yaptırmalı’

Psikoteknik test raporunun beş yıllık bir rapor olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, şunları söyledi: “Bu beş yılın sonunda tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Zaten rapor sisteminde son geçerlilik tarihi yazmaktadır. Pahalı bir rapor değil, ulaşılamaz bir rapor değil. Bütün psikoteknik merkezlerimiz müsait. Bütün sürücülerimiz psikoteknik test raporuna mutlaka girmelerini tavsiye ediyoruz. Kanunen ticarî araç sürücülerine zorunlu olsa bile sürücü kursuna kayıt olma aşamasında olan çocuklarımızı, belli bir hastalık, kalp rahatsızlığı, epilepsi rahatsızlığı, özellikle psikolojik rahatsızlığı olanların mutlaka bir psikoteknik test sistemine girip kendilerini orada test etmelerini ve psikolog arkadaşlarımızdan da destek almalarını tavsiye ediyorum”.