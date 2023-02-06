Psikiyatr Yankı Yazgan: Felaketin hemen sonrasında psikolojik ilk yardım

Psikiyatr Yankı Yazgan, depremin hemen sonrasında verilmesi gereken psikolojik ilk yardım maddelerini sıraladı.
Yankı Yazgan, deprem sonrası psikolojik ilk yardım konusundaki paylaşımında ‘çocukların bu felaket döneminde ruh sağlığının bozulmasını önlemek, korumak için, barınma, beslenme, uyku ve yakınlarla beraber olma ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiğini’ söyledi.
Yazgan, sosyal medya paylaşımında, “Felaketin hemen sonrasında kimseyi aç ve açıkta bırakmamak, güvenli yerlerde yakınlarıyla beraber olmalarını sağlamak özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki ruhsal travmatik etkileri azaltmak için etkili olur” dedi.