Psikiyatr Yankı Yazgan: Felaketin hemen sonrasında psikolojik ilk yardım

CHP Adana Milletvekili Tulay Hatimoğulları Oruç, 22 Aralık 2022’de depremin en sert vurduğu illerden Hatay hakkında soru önergesi verdiği ve bu önergede ne tür hazırlıklar yapıldığını sordu. Ancak ne önlem alındı ne de önergeye yanıt verildi.