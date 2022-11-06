Protez bacağında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde protez bacağında, İran’dan getirdiği sentetik uyuşturucu ve afyon sakızı bulunan kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 Kasım’da, İran’dan ülkeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği belirlenen engelli F.E.’nin üst aramasında, protez bacağına gizlenmiş halde bulunan 71,82 gram sentetik uyuşturucu ve 0,52 gram afyon sakızına el kondu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan F.E., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğubayazıt başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.