Protestolara katılan 74 kişiye üçer yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara ilişkin protestolara katılan 74 kişi hakkında üçer yıla kadar hapis istendi.

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İddianamede 74 kişinin ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca ‘belli haklardan yoksun bırakılma’ maddesi de 74 kişinin tamamı için talep edildi.

İddianame İstanbul 62’inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına 18 Nisan’da başlanacak.

Yedi gazetecinin ismi de anıldı

İddianamede İstanbul Valiliği’nin 19 Mart’ta dört gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı ve kararını daha sonra dört gün daha uzattığı hatırlatıldı.

Bu karara uymayıp gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.

İddianamede aralarında Now muhabiri Ali Onur Tosun, AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerineyse adli kontrol kararı verildiği söylendi. 25 kişininse dosyası ayrıldı.

İddianamede tutuklandıkları belirtilen yedi gazeteci, tutuklandıktan iki gün sonra savcılık tarafından verilen resen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.